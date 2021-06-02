"Эдуард Соболь чувствует себя не очень хорошо, поэтому сейчас он не тренируется. Мы переговорили с врачом, необходимы дополнительные тесты о его готовности. Это не травма, вопрос в общем физическом состоянии. Соболь пройдет необходимые тесты, после чего специалисты вынесут вердикт.

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Мы поймем, что происходит. И тогда он вернется к работе с командой. Поэтому я пока решил оставить в расположении сборной всех футболистов. Если у кого-то из заявки возникнут проблемы со здоровьем, мы сможем их заменить", – сказал Шевченко на пресс-конференции.

Напомним, сборная Украины встретится с Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня), после чего "сине-желтые" отправятся на Евро-2022, который стартует 11 июня.

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