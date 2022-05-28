Наставник "сине-желтых" Александр Петраков в шаге от того, чтобы собрать команду полностью.

В субботу, 28 мая, к лагерю сборной Украины присоединился очередной легионер, сообщает официальный сайт УАФ.

Сборная Украины специально имитировала игру Шотландии – Пятов открыл некоторые секреты последнего спарринга

Защитник Брюгге Эдуард Соболь, завоевавший с "черно-синими" чемпионство, задержался на несколько дней из-за ожиданий британской визы, которую ему открывал клуб. Соболь стал 25-м игроком в нынешнем составе "сине-желтых". Теперь в лагере сборной ждут только Андрея Лунина, который должен прибыть после финала Лиги чемпионов.

К слову, на вечерней тренировке к общей группе присоединился Николай Шапаренко. Завершает индивидуальную программу Денис Попов, под контролем врачей постепенно увеличивающий физические нагрузки, чтобы в ближайшее время вернуться к командной работе.

Напомним, поединок за выход на чемпионат мира в Катаре против Шотландии состоится 1 июня в Глазго.

Россия напала на Украину: горячие дискуссии о проведении УПЛ, окончательная продажа Челси (LIVE)