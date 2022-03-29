Речь не о строительстве инфраструктуры, а о правовых аспектах.

Правозащитная организация Amnesty International провела проверку, как проходит подготовка Катара к чемпионату мира. Оценка – неудовлетворительно. В свежем отчете, опубликованном сегодня, перечислены многие претензии, информирует Sportschau.

Катар обвиняют в ужасном отношении к работникам, которые строят стадионы и инфраструктуру для ЧМ-2022. Преимущественно это мигранты, которым платят копейки, у которых воруют зарплату. Работодатели не дают нормальных условий и пренебрегают правилами безопасности.

ЧМ-2022: в Катаре завершилось строительство последнего стадиона – оригинальная концепция

Правозащитники потребовали наладить законодательство и решить эти вопросы, однако хозяин чемпионата мира затягивает процесс и не реагирует должным образом. К тому же, остаются проблемы с преследованием ЛГБТ в стране.

Впрочем, вряд ли это грозит Катару потерей Мундиаля (пройдет с 21 ноября по 18 декабря). Европа положительно настроена и ведет переговоры с Катаром, чтобы увеличить поставки газа с целью снизить зависимость от фашистской России.