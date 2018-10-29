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Снейдер забил эффектный гол в чемпионате Катара

27 октября 16:23 46 Читати українською
Снейдер забил эффектный гол в чемпионате Катара
Уэсли Снейдер (справа) / фото из соцсетей

Полузащитник Аль-Гараф Уэсли Снейдер продолжает результативно выступать в чемпионате Катара.

Экс-полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер отличился красивым голом в матче чемпионата Катара против Аль-Хора.

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На 50-й минуте голландец классно перебросил голкипера ударом с линии штрафной. Вратарь ничего не смог поделать с эффектным выстрелом голландца. Матч в итоге завершился со счетом 6:0 в пользу Аль-Гарафы.

Напомним, Снейдер выступает за Аль-Гарафу с января 2018 года, перейдя из Ниццы на правах свободного агента. В сентябре 34-летний Снейдер провел прощальный матч за сборную Нидерландов.

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Мир Видеоновости Уэсли Снейдер Уэсли Снейдер Красивые голы Аль-Гарафа Аль-Гарафа
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