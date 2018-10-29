Голкипер Боруссии М Зоммер пропустил курьезный гол с центра поля в матче против Фрайбурга

В матче 9 тура чемпионата Германии Фрайбург – Боруссия М случился неординарный эпизод. Голкипер гостей Ян Зоммер умудрился пропустить гол с центра поля.

На последних секундах поединка 9 тура Бундеслиги Фрайбург – Боруссия М болельщики увидели курьезное взятие ворот.

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Голкипер Боруссии Ян Зоммер при счете 2:1 в пользу Фрайбурга вышел за пределы своей штрафной и выбил мяч прямо на ногу сопернику, который стоял в центральном круге. Лукас Хёлер долго не раздумывал и сразу пробил в пустые ворота. Хотя мяч и летел низом, Зоммер все же не успел вернуться в ворота и пропустил обидный гол.

Даже тренер Фрайбурга сразу не понял, что произошло. 3:1 в пользу хозяев – так поединок и завершился.

После этого поражения Боруссия М упустила шанс сравняться по очкам со своими соперниками из Дортмунда. У подопечных Хекинга осталось 17 очков – это текущая 2 позиция в чемпионате.