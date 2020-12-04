Экс-форвард Шахтера, а ныне игрок Колоса Евгений Селезнев подтвердил, что мог оказаться в Динамо.

"Мы общались с Луческу, он хотел меня видеть в Динамо.

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Когда все попало в СМИ, первый звонок я сразу получил от Дарио Срны – "Ты что творишь, ты можешь перейти в Динамо?". Я ответил: "Дарио, мне что, запрещено разговаривать с людьми? Тебе какая разница, ты тренер Шахтера, ты здесь ни при чем". Мы немного пообщались на повышенных тонах.

Динамо – это большой вызов, но меня там пока нет, поэтому нет смысла обсуждать это", – сказал Селезнев в эфире программы Вацко Live.

Напомним, в нынешнем сезоне УПЛ 35-летний нападающий провел 8 матчей, в которых отличился тремя голами и ассистом.

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