"Моментами нам игра давалась. Было ощущение, что мы можем больше, и нам по силам выиграть в этом матче. Моментами было трудно, врать не буду. Но верили, что можем победить. Так и произошло.

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Радость от победы смазала информация о том, что Брага выиграла в параллельном матче. Смешанные эмоции", – сказал Фаворов в комментарии ТК Футбол.

Заметим, Заря несмотря на победу потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Европы перед последним туром группового этапа – в параллельном матче Брага одолела АЕК (2:4) и стала недосягаемой для луганчан. 10 декабря "мужики" будут играть с португальцами.

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