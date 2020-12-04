"Моментами нам гра давалася. Було відчуття, що ми можемо більше, і нам під силу виграти в цьому матчі. Моментами було важко, брехати не буду. Але вірили, що можемо перемогти. Так і сталося.

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Радість від перемоги трішки зникла від інформації про те, що Брага виграла в паралельному матчі. Змішані емоції", – сказав Фаворов у коментарі ТК Футбол.

Зауважимо, Зоря попри перемогу втратила шанси на вихід в плей-офф Ліги Європи перед останнім туром групового етапу – у паралельному матчі Брага здолала АЕК (4:2) та стала недосяжною для луганців. 10 грудня "мужики" гратимуть з португальцями.

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