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Смалийчук: Я не увольнял Бойчишина из Карпат

13:44 89 Читати українською
Смалийчук: Я не увольнял Бойчишина из Карпат
Олег Смалийчук / Фото: ФК Карпаты

Вице-президент Карпат Олег Смалийчук рассказал об отстранении от должности главного тренера Бойчишина и назначении Мораиша.

"Я не увольнял Бойчишина с Карпат. Я отстранил его от работы с первой командой, но это не значит, что он перестал работать на благо клуба. Олег Иванович – профессионал и надеюсь, он продолжит и в дальнейшем приносить пользу "зелено-белым".

То, что на старте сезона произошло в плане игры и результатов, это не только его вина – это также вина моя и всей команды. Если Бойчишин примет мое предложение, то получит руководящую должность с большим объемом ответственности.

Экс-игрок Ювентуса Димаш Тейшейра вошел в тренерский штаб Карпат

Мораиш – это не спонтанное или импульсивное, а взвешенное и стратегическое решение. Я знаю его много лет и в его опыте или успешности не сомневаюсь. Мне известно, с какими топовыми игроками он находил общий язык, как ведет себя в раздевалке. Также нам был необходим был тренер-полиглот. Который сможет найти общий язык с командой", – цитирует Смалийчука tribuna.com.

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Олег Смалийчук Карпаты Карпаты Жозе Мануэль Феррейра Мораиш Жозе Мануэль Феррейра Мораиш Олег Бойчишин Олег Бойчишин
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