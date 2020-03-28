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Слуцк – Динамо Брест: онлайн-видеотрансляция матча – Милевский в основе, Хачериди – вне заявки

12:06 109 Читати українською
Слуцк – Динамо Брест: онлайн-видеотрансляция матча – Милевский в основе, Хачериди – вне заявки
Слуцк – Динамо Брест: онлайн-видеотрансляция матча – Милевский в основе, Хачериди – вне заявки

Брестское Динамо гостит в Слуцке во 2-м туре чемпионата Беларуси. Составы команд и онлайн-трансляция поединка – в этой новости.

Матч Слуцк – Динамо Брест начался в 12:00 по киевскому времени. Посмотреть поединок в прямом эфире можно в этой новости.

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В старте гостей с первых минут играют украинцы Александр Нойок и Артем Милевский. Зато в запасе Слуцка оказался их соотечественник Сергей Чеботаев. В первом туре хозяева одержали победу над Славией (3:1), а брестчане не справились со Смолевичами (1:1).

Стартовый состав брестского Динамо:

Слуцк – Динамо Брест: онлайн-трансляция матча 28 марта 2020:

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Теги
Беларусь Динамо Брест Динамо Брест Слуцк Слуцк Украинцы за рубежом Мир Артем Милевский Артем Милевский Евгений Хачериди Евгений Хачериди Олександр Нойок Олександр Нойок Видеоновости Сергей Чеботаев Сергей Чеботаев
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