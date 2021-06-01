Северная Македония начала подготовку к Евро-2020 товарищеским матчем против Словении, в основе которой вышли Иличич, Облак и Куртич – и это очень хороший вариант для спарринга. Он был полезным не только для македонцев, но и для украинцев, ведь наши сборные попали в одну группу. Информативности добавлял состав Северной Македонии – в основе вышли практически все лидеры, кроме Барди и Нестеровски (он травмировался и не попал в заявку).

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Первый тайм оказался довольно динамичным. Обе команды отвечали атакой на атаку и поочередно держали инициативу, нанеся по пять ударов – правда, только два из них были реально опасными. Так, на 10-й минуте Эльмас вошел на левый край штрафной словенцев и мощно пробил в ближнюю девятку, а мяч рикошетом от колена Стояновича пролетел над перекладиной. Иличич уже на 11-й мог наказать македонцев за расточительность, переиграв в штрафной трех защитников и нанеся удар в дальний угол – быть бы голу, если бы у Йосипа не поехала нога.

Кроме этих моментов можно вспомнить подачи на линию вратарской с неудачными замыканиями. Млакар в начале встречи простил хозяев, пробив головой мимо дальнего угла, а Пандев на 36-й минуте просто задел мяч без акцентированного удара. Кроме того, в середине тайма словенцы могли заработать пенальти при подаче с правого фланга – Бейтулай грубо влетел в Спорара, однако арбитр решил, что фола не было.

Спорар после этого пробивал и с дистанции, и после ошибки Димитриевски на выходе, однако мяч постоянно летел в молоко. Македонцы же отвечали быстрыми контратаками и серией стандартов. На перерыв команды отправились без забитых голов.

В раздевалке главный тренер сборной Словении заменил голкипера, выпустив Белеца. На старте второго тайма стало очевидно, что ротации требует чуть ли не половина состава, ведь ни одной нормальной атаки команда создать не могла – македонцы же захватили мяч под свой контроль и постепенно начали прижимать гостей.

Уже на 53-й минуте Эльмас мог выйти один на один после заброса из глубины, но Элиф влез в офсайд. На 54-й Пандев и Велковски пробивали из пределов штрафной после подачи со стандарта, но удары накрыли защитники! Наконец, на 55-й хозяева прошили оборону Словении: Алиоски прошел по левому флангу и выполнил идеальную подачу на правый край штрафной, а Эльмас ударом в касание отправил мяч под дальнюю штангу – 1:0!

Еще через две минуты македонцы могли удвоить свое преимущество благодаря активности Адеми, которому сначала удалось ворваться в штрафную на дриблинге и упасть в борьбе с защитником. Пенальти Ариян не заработал, но уже через несколько секунд Эльмас отборолся перед штрафной и сбросил мяч на Адеми – тот ворвался на правый край штрафной и пробил (или прострелил) в дальний угол, однако мяч прошел мимо ворот!

После этого в игре наступила затяжная пауза в активности. Оба тренера начали проводить замены: в Словении на 61-й минуте вместо Иличича, Спорара и Ловрича вышли Шешко, Чрнигой и Билой, а македонцы с 58-й по 71 минуту заменили Николова, Трайковски, Пандева и Бейтулая на Костадинова, Тричковски, Аврамовски и Ристевски. Вследствие всех этих перестановок темп игры упал, а невысокое качество редких атак вообще упало до нуля. Интересных моментов в середине второго тайма не возникало.

В эндшпиле встречи у сборной Македонии вышли Чурлинов и Хасани, однако основная угроза пошла от Алиоски. Хавбек Лидса разогнал несколько хороших атак с врываниями в штрафную, а на 85-й минуте он мог добить сборную Словакии – Езган вошел на левый край штрафной и пробил под перекладину, однако Белец парировал! После этого Алиоски выполнил ряд прострелов, но их выбили защитники.

Северная Македония выглядела очень уверенно, однако из-за кучи пауз в матче арбитр добавил пять минут к основному времени, а потом пришлось переиграть еще две. Ничто не говорило о возможности ничьи, но на 90+7-й она случилась: Юрчевич выполнил подачу с левого фланга, Билой сбросил ее на Чрнигоя, а тот мощным ударом прошил Димитриевски – 1:1! Словения спаслась от поражения.

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