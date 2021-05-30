Федерация футбола Северной Македонии приняла важное решение о виступыв на Евро-2020.

Недавно македонцы презентовали новую домашнюю форму, в которой должны были выступать на Евро-2020, однако были вынуждены вернуться к старому дизайну, сообщает официальный сайт македонской федерации.

Поддержать Украину на Евро-2020 стало проще – Румыния обнародовала условия въезда в страну

На такое решение повлияло бурная реакция македонских болельщиков, которым не понравилась отсутствие национальных цветов на футболке. "Футбол – игра для болельщиков", – с таким лозунгом Федерация прокомментировала решение выступать в предыдущем варианте формы.

Напомним, сборная Украины стартует на чемпионате Европы 13 июня во Амстердаме матчем против Нидерландов. После этого "сине-желтые" переберутся в столицу Румынии, где сыграют против команд Северной Македонии и Австрии.

Оторвались на 13 очков, но отдали чемпионство: соперники сборной Украины подрались с ультрас, финал Кубка под угрозой