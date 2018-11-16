Словакия – Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Словакия и Украина встречаются в последнем для нас туре Лиги наций 2018/19. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Словакия – Украина на "Футбол 24", стартовал в 21:45 по киевскому времени. Команда Андрея Шевченко досрочно выиграла свою группу, но победа остается важным результатом в контексте рейтинга национальных сборных и дальнейшей жеребьевки. В то же время эта игра фактически не имеет турнирного значения, поэтому тренеры могут поэкспериментировать.

Словакия – Украина: прогноз на матч Лиги наций

Отметим выход в стартовом составе сборной голкипера Динамо Дениса Бойко вместо капитана Андрея Пятова в воротах. Из-за неожиданной травмы не может сыграть основной нападающий Гента Роман Яремчук, которого меняет дебютант Андрей Борчук из Мариуполя. Вместо травмированных Ярмоленко и Марлоса выходят еще один динамовец Виктор Цыганков и полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко.

Словакия: Дубравка – Пекарик, Шкртел (к), Шкриняр, Ганцко – Грегуш – Руснак, Куцка, Гамшик, Мак – Зреляк

Запасные: Kозачик, Вавро, Беро, Вайсс, Дуда, Стох, Немец, Родак, Грошовски, Сабо, Дюриш, Лоботка

Украина: Бойко – Караваев, Бурда, Кривцов, Матвиенко – Зинченко, Степаненко, Малиновский – Цыганков, Борячук, Коноплянка (к)

Запасные: Болбат, Шапаренко, Коваленко, Петряк, Пятов, Швед, Буяльский, Миколенко, Яремчук, Макаренко, Пластун, Лунин

Словакия – Украина: стартовые составы на матч Лиги наций

Словакия – Украина: почему команде Шевченко нужна победа, несмотря на гарантированное первое место в группе Лиги наций