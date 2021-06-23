Словакия – Испания – видео голов
Словакия и Испания встречаются в 3 туре группового этапа Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Словакия – Испания.
Полный контроль "Фурии Рохи" привел к голу на 30-й минуте. Пабло Сарабия пробил с линии штрафной в перекладину, а кипер Мартин Дубравка курьезно забросил мяч в ворота.
Словакия – Испания: онлайн-трансляция матча Евро-2020
Видео автогола Дубравки:
А в добавленное арбитром к первому тайму время Испания удвоила свое преимущество. Жерар Морено с линии поля подал во вратарскую, где Эмерик Ляпорт выиграл второй этаж и забил премьерный мяч за новую родину.
Видео гола Ляпорта:
После перерыва "Фурия Роха" продолжила наседать на ворота соперника, что ожидаемо конвертировалось в еще один мяч. Жорди Альба прострелил в штрафную, а Пабло Сарабия расстрелял голкипера.
Видео гола Сарабии:
За несколько мгновений Пабло ассистировал Феррану Торресу – уже разгромные 4:0.
Видео гола Торреса:
Куцка решил не отставать, но ошибся воротами. Автогол! Испания опережает Словакию уже на 5 голов.
Видео автогола Куцкы: