Словаччина та Іспанія зустрічалися у 3-му турі групового етапу Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд неймовірного матчу Словаччина – Іспанія на "Футбол 24".

Повний контроль "Фурії Рохи" призвів до гола на 30-й хвилині. Пабло Сарабія пробив з лінії штрафного майданчика в поперечку, а кіпер Мартін Дубравка курйозно закинув м'яч у ворота.

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У доданий арбітром до першого тайму час Іспанія подвоїла власну перевагу. Жерар Морено подав до воротарського майданчика, де Емерік Ляпорт виграв другий поверх і забив прем'єрний м'яч за нову батьківщину.

По перерві "Фурія Роха" продовжила насідати на ворота суперника, що очікувано конвертувалось у ще не один м'яч. Жорді Альба прострілив у штрафний, а Пабло Сарабія розстріляв кіпера. За кілька миттєвостей Пабло асистував Феррану Торресу. Куцка наприкінці зустрічі ще й відзначився автоголом.

5:0 – Іспанія вийшла у плей-офф із другого місця і в 1/8 фіналу зіграє з Хорватією. Словаччина третя, але вилетіла з Євро-2020.