Испания вывела Украину в плей-офф Евро

Украинские болельщики очень ждали матчей квартета E – именно здесь был самый вероятный сценарий, который нас бы устроил. Сборная Украины нуждалась в любом результате в поединке Испании и Словакии, кроме ничьей.

Нули на табло продержались 30 минут, но затем испанцы благодаря фейлу Дубравки повели в счете и позволили нам выдохнуть. В конце первого тайма "Фурия Роха" закрепила преимущество голом Ляпорта.

Украина в плей-офф. Наша сборная не опустится ниже четвертой строчки в рейтинге третьих мест: Финляндия и Словакия проигрывают по дополнительным показателям.

В параллельном матче Украина вынуждена была болеть против Польши в игре со шведами. "Кадра" пропустила второй самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы от Форсберга. Поляки отыгрались, а на последних секундах пропустили решающий мяч и вылетели из турнира.

Швеция выиграла группу Е. В 1/8 финала скандинавы станут соперником сборной Украины, если Германия и Португалия в вечерних матчах избежат крупных поражений от Венгрии и Франции соответственно.

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"Фурия Роха" сломала страдания

Испания попала в легкую группу, но придумала себе проблемы с выходом в плей-офф. После двух туров пиренейцы не имели в активе ни одной победы и рисковали вылететь. Команда Луиса Энрике контролировала матчи со Швецией и Польшей, однако воплотить свое преимущество в голы не могла. Мората и Ко упражнялись в расточительстве.

Сегодня картина изменилась. Испанцы прекрасно прессинговали и работали с мячом на чужой половине. Они заперли Словакию в штрафной, поддерживали привычный для этого турнира процент владения 70+ и комбинировали. Владение не было стерильным – регулярно возникали моменты.

Словаки ошиблись уже в дебюте встречи, когда Громада в штрафной площади ударил по ноге Коке. Но Мората не был бы Мората, если бы забил пенальти. Испания не смутилась и усилила давление. Активным слева был Морено, неплохо обострял Педри, были шансы у Сарабии. Словакия терпела и играла просто на отбой, однако моментами ловила запару. Ляпорт воспользовался этим и удвоил преимущество.

В первом тайме разница ударов – 13:0. Словаки считанные разы перешли центр поля, им ничего не позволили создать. Единственный проблеск – пас из глубины от Гамшика на Дуду, но Ондрей залез в офсайд.

После перерыва Испания ослабила хватку, дала словакам вздохнуть, но потом устроила разгром. Сарабия замкнул прострел Альбы – третий гол. Ферран Торрес через минуту после выхода на замену эффектно пяткой переправил мяч в сетку – четвертый. Пау Торресу понадобилось еще меньше времени после появления на поле – защитник помог Куцке оформить автогол.

В итоге – 5:0. Испания вышла в плей-офф со второго места и в 1/8 финала сыграет с Хорватией.

Дубравка: от героя к клоуну

На старте встречи Словакия выдерживала давление благодаря голкиперу. Дубравка хорошо играл на перехватах и ​​тянул тяжелые удары Сарабии и Мораты. Еще и грамотно отбил пенальти от Альваро. Но дальше случилось помутнение...

Сарабия издали пробил в перекладину, Дубравка потерял координацию и побежал выбивать мяч с линии ворот. Вместо простого сейва Мартин по-волейбольному рукой забил мяч в собственную сетку! После этого Словакии уже не было, что защищать (поражение не устраивало), и посыпалась.

В следующих пропущенных Дубравка также мог сыграть лучше, но там обвинять голкипера уже не стоит. Испания поймала кураж, а Словакия прекратила играть и вылетела с Евро-2020.