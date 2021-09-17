Чемпионат мира по футболу – это турнир, на котором сражаются сильнейшие. Но даже здесь случаются разгромы, которым позавидуют даже хоккейные матчи.

В основном мы имеем возможность наблюдать за разгромом, когда фаворит выходит на поле против явного аутсайдера. Но история знает случаи, когда цифры на табло преодолевали привычные отметки даже в противостоянии футбольных гигантов. Давайте вспомним разгромы на чемпионатах мира, которые навсегда вошли в историю турнира золотого кубка.

Единственный гол с углового – боль Яшина с 1962-го и подвиг "El Olímpico"

Германия – Саудовская Аравия – 8:0, ЧМ-2002, групповой этап

Чемпионат мира в Южной Корее и Японии сложился для Бундестим удачно – команда дошла до финала, где не устояла перед бомбардирским талантом "Зубастика" Роналдо. Мощный импульс для долгого пути Германии дал матч на турнире против Саудовской Аравии.

Разница в уровне соперников была очевидной, поэтому зрители ожидали, что Клозе и компания порадуют большим количеством голов. Ребята Руди Феллера оправдали надежды своих фанатов сполна.

Уже к середине первого тайма Мирослав Клозе оформил дубль, показал фирменное сальто и убил все шансы соперника на удержание ничьей. До сигнала на перерыв в воротах соперника успели расписаться Баллак и Янкер.

Почивать на лаврах Германия не собиралась, поэтому после возобновления игры продолжила избиение. Клозе забил третий раз, а Линке, Бирхофф и Шнайдер установили окончательный счет в матче. 8:0 – яркая победа, которая навсегда запомнилась футбольным фанатам.

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Португалия – Северная Корея – 7:0, ЧМ-2010, групповой этап

Поединок звездной Португалии против Северной Кореи еще до стартового свистка имел статус легкой прогулки. Криштиану Роналду стремился пополнить копилку забитых голов, а его партнеры горели желанием набрать удачный ход. Команда КНДР после проигрыша Бразилии со счетом 1:2 надеялась если не на чудо, то хотя бы на не очень позорный результат.

В первом тайме Северная Корея еще кое-как держалась, пропустив лишь один гол: Мейрелеш размочил счет только на 30-й минуте. Но Португалия не та команда, которая опустит руки от бессилия. Из раздевалки фавориты вышли с четким намерением уничтожить соперника и показать, что даже окопы в штрафной не спасут от пропущенных голов.

Еще 6 раз голкипер Северной Кореи вынимал мяч из сетки ворот. Роналду отличился лишь в конце игры, а дублем смог похвастаться лишь Тьягу. Через несколько дней КНДР проиграет ивуарийцам и полетит домой, а Криштиану с партнерами програют в 1/8 финала будущим чемпионам – Испании.

Бразилия – Германия - 1:7, ЧМ-2014, полуфинал

Победа на домашнем чемпионате мира – мечта Бразилии, к воплощению которой оставался только маленький шаг. Подопечные Сколари уверенно двигались к заветному золотому кубку и надеялись порадовать страну праздником, который громко прогремит на весь мир.

В шаге от финала на пути Бразилии стала Германия. Битва гигантов была настоящим десертом для поклонников футбола, но если бы кто-то сказал, что Клозе через 12 лет после саудитов станет участником не просто мести селесао за финал ЧМ-2002, а феерического разгрома, который заставит рыдать всю страну карнавалов, то его бы нарекли как минимум сумасшедшим. Но история показала, что в футболе не бывает слишком смелых прогнозов.

На 11-й минуте зрители на стадионе Минейран были вынуждены загрустить – Томас Мюллер открыл счет. Хотя Бундестим подготовила фанатам селесао еще более серьезное испытание, чем минимальное преимущество.

На 23-й минуте Клозе удваивает счет, а в следующих двух моментах за несколько минут Кроос оформляет дубль. Шокированная Бразилия разбита еще до середины первого тайма, и даже самые преданные фанаты понимают, что все – сказке конец. Возможно, сказка действительно закончилась, но продолжение ужаса никто не отменял – Хедира оставляет автограф в воротах Жулио Сезара – 5:0 в пользу Германии по итогам первого тайма.

Как молились игроки и фанаты Бразилии, футбольный Бог в тот вечер был на стороне команды Йоахима Лева. Мяч упорно не шел в ворота Нойера, а Шюррле, который вышел вместо Клозе, делает дубль. И если первый гол вполне рабочий, то выстрел с острого угла в мертвую зону над Сезаром выглядит настоящим футбольным чудом.

Бразилия усилиями Оскара на последней минуте основного времени смогла забить гол престижа. Но он совсем не порадовал болельщиков, которые стали свидетелями большого падения своей команды в родных стенах. За несколько дней Германия одолеет Аргентину в финале и поднимет над головой кубок чемпионов мира, а Бразилия еще долго будет заживлять раны от большого футбольного позора.