Чемпіонат світу з футболу – це турнір, на якому б'ються найсильніші. Але навіть тут трапляються розгроми, яким позаздрять навіть хокейні матчі.

Здебільшого ми маємо нагоду спостерігати за розгромом, коли фаворит виходить на поле проти явного аутсайдера. Але історія знає випадки, коли цифри на табло долали звичні позначки навіть у протистоянні футбольних гігантів. Давайте пригадаємо розгроми на чемпіонатах світу, які назавжди увійшли в історію турніру золотого кубка.

Єдиний гол з кутового – біль Яшина з 1962-го і подвиг "El Olímpico"

Німеччина – Саудівська Аравія – 8:0, ЧС-2002, груповий етап

Чемпіонат світу у Південній Кореї та Японії склався для Бундестім вдало – команда дійшла до фіналу, де не встояла перед бомбардирським хистом "Зубастика" Роналдо. Потужний імпульс для довгого шляху Німеччині дав матч на турнірі проти Саудівської Аравії.

Різниця у рівні суперників була очевидною, тому глядачі очікували, що Клозе та компанія потішать їх великою кількістю голів. Хлопці Руді Феллера втілили сподівання своїх фанатів сповна.

Вже до середини першого тайму Мірослав Клозе оформив дубль, показав фірмове сальто та вбив усі шанси суперника на втримання нічиєї. До сигналу на перерву у воротах суперника встигли розписатись Баллак та Янкер.

Спочивати на лаврах Німеччина не збиралася, тому після відновлення гри продовжила побиття. Клозе забив втретє, а Лінке, Бірхофф та Шнайдер встановили кінцевий рахунок у матчі. 8:0 – яскрава перемога, яка назавжди запам'яталася футбольним фанатам.

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Португалія – Північна Корея – 7:0, ЧС-2010, груповий етап

Поєдинок зіркової Португалії проти Північної Кореї ще до стартового свистка мав статус легкої прогулянки. Кріштіану Роналду прагнув поповнити скарбничку забитих голів, а його партнери горіли бажанням набрати вдалий хід. Команда КНДР після програшу Бразилії з рахунком 1:2 сподівалася якщо не на диво, то принаймні на не дуже ганебний результат.

У першому таймі Північна Корея ще сяк-так трималася, пропустивши лише один гол: Мейрелеш розмочив рахунок аж на 30-й хвилині. Але Португалія – не та команда, яка опустить руки від безсилля. З роздягальні фаворити вийшли з чітким наміром знищити суперника та показати, що навіть окопи у штрафному майданчику не врятують від пропущених голів.

Ще 6 разів голкіпер Північної Кореї виймав м'яча із сітки воріт. Роналду відзначився лише наприкінці гри, а дублем зміг похизуватися лише Тьягу. Через декілька днів КНДР програє івуарійцям та полетить додому, а Кріштіану з партнерами програють в 1/8 фіналу майбутнім чемпіонам – Іспанії.

Бразилія – Німеччина – 1:7, ЧС-2014, півфінал

Перемога на домашньому чемпіонаті світу – мрія Бразилії, до втілення якої залишався лише маленький крок. Підопічні Сколарі впевнено рухалися до омріяного золотого кубка та сподівалися потішити країну святом, яке гучно прогримить на цілий світ.

За крок до фіналу на шляху Бразилії стала Німеччина. Битва гігантів була справжнім десертом для шанувальників футболу, але якби хтось сказав, що Клозе через 12 років після саудитів стане учасником не просто помсти селесао за фінал ЧС-2002, а феєричного розгрому, який змусить ридати всю країну карнавалів, то його б нарікли як мінімум божевільним. Але історія показала, що у футболі не буває занадто сміливих прогнозів.

На 11-й хвилині глядачі на стадіоні Мінейран були змушені засумувати – Томас Мюллер відкрив рахунок. Хоча Бундестім підготувала фанатам селесао ще більш серйозне випробування, аніж мінімальна перевага.

На 23-й хвилині Клозе подвоює рахунок, а в наступних двох моментах за кілька хвилин Кроос оформлює дубль. Шокована Бразилія розбита ще до середини першого тайму, і навіть найбільш віддані фанати розуміють, що все – казці кінець. Можливо, казка і справді добігла кінця, але продовження жахіття ніхто не скасовував – Хедіра залишає автограф у воротах Жуліо Сезара – 5:0 на користь Німеччини за підсумками першого тайму.

Як не молилися гравці та фанати Бразилії, футбольний Бог в той вечір був на стороні команди Йоахіма Льова. М'яч вперто не йшов у ворота Нойєра, а Шюррле, який вийшов замість Клозе, робить дубль. І якщо перший гол цілком робочий, то постріл з гострого кута у мертву зону над Сезаром виглядає справжнім футбольним дивом.

Бразилія зусиллями Оскара на останній хвилині основного часу спромоглася на гол престижу. Але він жодним чином не потішив вболівальників, які стали свідками великого падіння своєї команди в рідних стінах. За декілька днів Німеччина здолає Аргентину у фіналі та підніме над головою кубок чемпіонів світу, а Бразилія ще довго загоюватиме рани від великої футбольної ганьби.