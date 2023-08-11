"То, что мы планировали сделать сегодня, мы, конечно, не выполнили. Надо было разыгрывать мяч, входить в зоны. Почему ребята испугались, начали просто бить вперед и дарить мяч сопернику, а потому мы пропустили первый гол.

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Какая-то суматоха была в первые минуты и очень много ошибок. Играть было тяжело сегодня, ведь ребята все еще не восстановились после последствий отравления. Также был большой двухдневный переезд и было видно, что игроки не восстановили силы. Очень тяжело им было.

Шансы на проход? Результат, конечно, не в нашу пользу – очень неприятный счет перед ответным матчем. Сейчас главное восстановить ребят в первую очередь психологически и физически, ведь у нас за два дня уже игра чемпионата, а уже после этого будем думать о ответном матче. Надо успеть восстановиться. Снова сейчас будет долгий переезд, после чего сразу будем играть. Будущее? Думаю, что об этом нужно спросить у руководства клуба", – цитирует Кучера клубная пресс-служба.

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