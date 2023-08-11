"Те, що ми планували зробити сьогодні, ми, звичайно, не виконали. Треба було розігрувати м’яч, входити в зони. Чомусь хлопці злякалися, почали просто бити вперед і дарувати м’яч супернику, а через це ми пропустили перший гол.

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Якась метушня була у перші хвилини і дуже багато помилок. Грати було важко сьогодні, адже хлопці усе ще не відновилися після наслідків отруєння. Також був великий дводенний переїзд, і було видно, що гравці не відновили сили. Дуже важко їм було.

Шанси на прохід? Результат, звичайно, не на нашу користь – дуже неприємний рахунок перед матчем-відповіддю. Зараз головне відновити хлопців у першу чергу психологічно і фізично, адже у нас за два дні вже гра чемпіонату, а вже після цього будемо думати про матч-відповідь. Треба встигнути відновитися. Знову зараз буде довгий переїзд, після чого одразу будемо грати. Майбутнє? Думаю, що про це треба запитати у керівництва клубу", – цитує Кучера клубна прес-служба.

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