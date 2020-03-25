Скрипник возглавит Динамо, стороны согласовали условия сотрудничества, – журналист

Журналист Футбольного формата Олег Ящук сообщил, что наставник Зари Виктор Скрипник может возглавить киевское Динамо.

"Виктор Скрипник летом сменит прописку. По предварительным договоренностям, специалист возглавит Динамо. Условия сотрудничества фактически были согласованы 24 марта во время видеоконференции с участием Скрипника, Григория и Игоря Суркисов.

Бенито признался, почему променял российский чемпионат на украинское первенство

Алексей Михайличенко знает о возможной перестановке. Несмотря на эту ротацию, он останется работать в Динамо. Скорее всего, на должности спортивного директора", – поделился Ящук в своем Instagram.

Интересно, что эту информацию успели опровергнуть близкие к киевскому Динамо журналисты Шаховы.

"Нехай арбітр пояснить, чому скасував наш гол Шахтарю": Філіппов – про перемогу над Динамо і перегони з Мораєсом