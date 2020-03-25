toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР

Скрипник возглавит Динамо, стороны согласовали условия сотрудничества, – журналист

18:10 356 Читати українською
Скрипник возглавит Динамо, стороны согласовали условия сотрудничества, – журналист
Виктор Скрипник / фото: ФК Заря

Журналист Футбольного формата Олег Ящук сообщил, что наставник Зари Виктор Скрипник может возглавить киевское Динамо.

"Виктор Скрипник летом сменит прописку. По предварительным договоренностям, специалист возглавит Динамо. Условия сотрудничества фактически были согласованы 24 марта во время видеоконференции с участием Скрипника, Григория и Игоря Суркисов.

Бенито признался, почему променял российский чемпионат на украинское первенство

Алексей Михайличенко знает о возможной перестановке. Несмотря на эту ротацию, он останется работать в Динамо. Скорее всего, на должности спортивного директора", – поделился Ящук в своем Instagram.

Интересно, что эту информацию успели опровергнуть близкие к киевскому Динамо журналисты Шаховы.

"Нехай арбітр пояснить, чому скасував наш гол Шахтарю": Філіппов – про перемогу над Динамо і перегони з Мораєсом

blog_ava
Белый: Переход в Анжи – самая большая ошибка в моей футбольной карьере
06:30
404
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Андрей Шахов Заря Заря Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Олег Ящук Виктор Скрипник Виктор Скрипник
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
38
мин
Грузия
19:00
Беларусь
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук