"Он сейчас находится в Киеве на реабилитации, его травма оказалась немного сложнее, чем мы ожидали. Это чуть сложнее разрыва мышц.

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Ему придётся отдать больше времени на восстановление, но, к счастью, обошлось без хирургического вмешательства. Ближайшее время мы его вряд ли увидим, хотя надеемся лишь на лучшее, что он сможет захватить хотя бы последнее этапы в этом году", – цитирует специалиста официальный сайт клуба.

Напомним, что Никита Шевченко получил травму еще в конце августа. С тех пор ворота луганчан защищает молодой Дмитрий Мацапура.

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