"Він зараз перебуває у Києві на реабілітації, його травма виявилася трохи складнішою, ніж ми очікували. Це трохи складніше за розрив м'язів.

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Йому доведеться витратити більше часу на відновлення, але, на щастя, обійшлося без хірургічного втручання. Найближчим часом ми його навряд чи побачимо, хоча сподіваємося лише на краще, що він зможе захопити хоча б останні етапи цього року", – цитує фахівця офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що Микита Шевченко зазнав травми ще в кінці серпня. З тих пір ворота луганців захищає молодий Дмитро Мацапура.

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