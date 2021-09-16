"Любая команда перед любым турниром, в котором начинает выступать, имеет надежды и стремления. Наша команда хочет и попытается сделать все для того, чтобы этот турнир стал для нас удачным. Тот опыт, который у нас уже есть, пусть он был и не всегда удачным, но мы хотим, чтобы он нам немного помог, чтобы в этом отрезке турнира, а именно, в шести матчах осенней части мы выглядели достойно и прошли дальше.

Будё-Глимт – Заря: анонс матча Лиги конференций

Искусственное поле? Корректировок никаких не вносили. Мы играем чемпионат на натуральных полях. Переходить на искусственное специально к этому матчу не в наших планах. Мы здесь потренировались, проведем игру, постараемся завершить ее хорошо, а в воскресенье провести уже следующую игру на натуральном поле", – цитирует Скрипника официальный сайт луганского клуба.

На групповом этапе Лиги конференций Заре будет противостоять Будё-Глимт, ЦСКА и Рома.

Шериф – Шахтер: Вернидуб посмеялся над идеями Де Дзерби – поражение на старте ЛЧ, 70 минут позора и призрак Газзаева