Текущий сезон в еврокубках выглядит для украинских клубов просто ужасно. Ворскла и Колос отвалились после первого же раунда квалификации, Динамо не смогло обыграть Бенфику в ключевом матче группового этапа ЛЧ, а Шахтер позорно сгорел Шерифу. Заря также внесла свой вклад в копилку провалов, вылетев из ЛЕ вследствие пропуска шести голов от Рапида – впрочем, бронзовому призеру УПЛ повезло с появлением Лиги конференций. Именно здесь подопечные Виктора Скрипника проведут свою евроосень.

Заря узнала расписание матчей в группе Лиги конференций

В наш квартет попали Рома, ЦСКА и Буде-Глимт. Последний соперник является загадкой для украинских болельщиков – и на него меньше всего ставят. Очень много фанатов даже не знают, откуда этот коллектив взялся. Между тем, в прошлом сезоне он стал одним из главных сенсаций европейского футбола вообще.

Буде-Глимт базируется аж за полярным кругом в маленьком норвежском городке Будо, население которого составляет 50+ тысяч человек. Долгое время о нем никто не знал, однако в 2019 году клуб занял второе место в чемпионате, а в 2020-м он вообще стал чемпионом страны – и это было особенное золото. Мы все привыкли представлять северные команды "дубовыми", заточенными на борьбу и оборону, но коллектив под руководством Кьеттила Кнутссена порвал все шаблоны. Буде-Глимт выиграл национальное первенство за 5 туров до конца, набрав 81 очко забив 103 гола. Это рекордные показатели в истории Норвегии с момента перехода на трёхочковую систему.

Буде-Глимт чрезвычайно сильно заточен на атаку, работая в схеме 4-3-3 и владея мячом более 60% игрового времени. Подопечные Кьеттила Кнутссена разыгрывают мяч коротко, от собственных ворот, входят в штрафную через комбинации (на кроссы приходится лишь 17% входов) и очень качественно работают в контроле движения мяча – около 40% владения состоят из 7+ передач. Интенсивность прессинга также высока. При этом за Буде-Глимт выступают только воспитанники академии и футболисты с севера Норвегии. А в Украине топовые тренеры до сих пор рассказывают, что с нашим климатом невозможно в играть подобный футбол.

В еврокубки команда вышла впервые в истории, начав свой путь еще в квалификации ЛЧ. Там норвежцы быстро вылетели от Легии, однако дальше "викинги" прошли аж три раунда квалификации Лиги конференций – они выбили Валюр, Приштину и Жальгирис. Да, имена соперников не впечатляют, но год назад Буде-Глимт едва не выбил Милан в плей-офф Лиги Европы. Подопечные Кьеттила Кнутссена проиграли на Сан-Сиро со счетом 2:3, но после этого клуб сумел продать Хауге за 5 млн евро.

В нынешнем сезоне Буде-Глимт идет вторым, уступая Мольде на одно очко. Команда несколько сбавила в результативности – год назад она держалась на уровне 3,43 гола за матч, а теперь у нее всего 2,05 (хотя это также прилично). Впрочем, в последних восьми матчах коллектив не потерпел ни одного поражения. Буде-Глимт несколько не хватает стабильности, но в целом норвежцы выглядят очень сильно. Заря не имеет права недооценивать такого соперника.

Тем более, что у луганчан дела сейчас идут плохо. Действующий бронзовый призер УПЛ скатился на седьмое место, одержав всего три победы в семи турах – подопечные Виктора Скрипника разгромили одного аутсайдера (Ингулец), устроили перестрелку с другим (4:3 против Мариуполя) и удержали очень нервные 1:0 с Ворсклой. При этом команда потеряла очки с разобранным Минаем и нестабильным Рухом, проиграв Александрии и Динамо. О позорном вылете из Лиги Европы от Рапида лучше вообще не вспоминать.

Самое неприятное, что футбол Зари деградировал до типичных украинских бей-беги. Ранее луганчане старались держать высокий процент владения, разыгрывая мяч коротко и в высоком темпе, но сейчас от той игровой модели остался только интенсивный прессинг – коллектив отбирает мяч, делает 3-4 подготовительных передачи и запускает длинный пас на ход. Возможность быстро отбирать мяч позволяет проворачивать очень много таких забросов, но это все равно примитив. Футбол Буде-Глимт гораздо интереснее.

Тренерский штаб, футболисты и болельщики Зари жалуются на реализацию, однако на самом деле все не так плохо – в чемпионате луганчане наиграли на 12,7 голов, а забили 13. Просто в одном матче у них может залетать по 4-5 мячей из ничего, а в другом команда тратит выходы один на один и не может попасть в пустые ворота. Большую тревогу вызывает оборона, которая допускает безумное количество мелких ошибок даже в матчах против слабых соперников. Что и говорить, когда Мариуполь, играя составом со средним возрастом в 19,5 лет, забивает Заре трижды?

С таким футболом надеяться на евроосень будет трудно, но никто не говорит, что плохо будет всегда. Год назад подопечные Виктора Скрипника тоже провалили первые несколько месяцев, но постепенно они доросли до победы над Лестером. Возможно, Буде-Глимт станет трамплином, с которого Заря снова взлетит до медалей.

Кадровая ситуация

Травмированные: Шевченко (Зоря)

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Буде-Глимт – Заря

Буде-Глимт: Хайкин – Сампстед Мое, Лоде, Бьоркан – Ветлесен, Берг, Сальтнес – Сольбаккен, Ботхейм, Мугиша

Заря: Мацапура – Фаворов, Имереков, Вернидуб, Жунинью – Назарина – Булеца, Кабаев, Кочергин – Громов, Сайядманеш

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Трудно что-то прогнозировать, когда играешь против норвежских клубов. Здесь не просто понять, где они действительно крутые, а где необходимо учитывать особенности тамошнего чемпионата. Впрочем, очевидно, что Буде-Глимт мощнейший в плане организации позиционных атак – возможно, команде где-то не хватает класса, но сама тактическая модель выглядит прогрессивно. Подопечные Кьеттила Кнутсена лучше готовят свои атаки, оставаясь при этом очень забивным коллективом.

Букмекеры не верят в луганчан. Здесь и последние результаты сказываются, и слабая расширенная статистика, и тяжелый перелет за полярный круг, и искусственный газон. Впрочем, Заря гораздо опытнее норвежцев. Кроме того, подопечные Виктора Скрипника не уступают в прессинге и сохраняют нормальную результативность. По классу соперники сопоставимы, а оборона у Буде-Глимт тоже не выглядит непроходимой.

Учитывая вышеуказанные факторы, вполне вероятной кажется боевая ничья.

Зоря проти "поганих хлопців": як португальський дует Пінту-Моурінью змінює Рому після Фонсеки