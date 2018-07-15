Скоулз: Гвардиола повлиял на сборную Англии

Экс-игрок Манчестер Юнайтед и сборной Англии Пол Скоулз считает, что главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола повлиял и на игру сборной Англии.

"Гвардиола точно оказал влияние на сборную Англии. Особенно это касается того, что они играют в три центральных защитника, того, как действует вратарь. Не думаю, что Саутгейт делает из этого секрет. Он смотрел за тем, как играет Манчестер Сити Гвардиолы, и принял решение, чтобы его команда играла в такой же футбол.

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Как болельщик сборной Англии и бывший игрок сборной я хочу, чтобы мы показывали лучший футбол. Испания показывала лучший футбол, Манчестер Сити показывал лучший футбол, поэтому не вижу ничего плохого в том, чтобы подражать лучшим командам и брать лучшее от опытных тренеров", – сказал Скоулз в ефире каналу beIN Sports.