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Скоулз: Гвардіола вплинув на збірну Англії

10:30 442 Читать на русском
Скоулз: Гвардіола вплинув на збірну Англії
Хосеп Гвардіола / соцмережі

Екс-гравець Манчестер Юнайтед та збірної Англії Пол Скоулз вважає, що головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вплинув і на гру збірної Англії.

"Гвардіола точно вплинув на збірну Англії. Особливо це стосується того, що вони грають в три центральні захисники, того, як діє воротар. Не думаю, що Саутгейт робить з цього секрет. Він дивився за тим, як грає Манчестер Сіті Гвардіоли, і прийняв рішення, щоб його команда грала в такий же футбол.

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Як уболівальник збірної Англії і колишній гравець збірної я хочу, щоб ми показували найкращий футбол. Іспанія показувала найкращий футбол, Манчестер Сіті показував найкращий футбол, тому не бачу нічого поганого в тому, щоб успадкувати найкращі команди і брати найкраще від досвідчених тренерів", – сказав Скоулз в ефірі каналу beIN Sports.

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