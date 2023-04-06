Футбольна асоціація Англії (FA) висунула обвинувачення форварду Вулверхемптона Даніелю Поденсе в тому, що він плюнув у Бреннана Джонсона з Ноттінгем Форест під час суботнього матчу 29 туру АПЛ. Про це інформує The Athletic.

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Відеоасистент рефері (VAR) Ніл Сварбрік переглянув інцидент під час гри, але заявив, що знятий матеріал непереконливий, і вирішив не рекомендувати головному арбітру вилучати Поденсе з поля.

Після матчу португалець написав у своєму Instagram: "Мене звинуватили в тому, чого я не робив. Я не плював у гравця Ноттінгема. Я кажу правду і ніколи не вчинив би так стосовно колеги".

Джонсон після матчу заявив, що "відчув плювок в обличчя".

Матч між Ноттінгем Форест і Вулверхемптоном завершився внічию 1:1. Голами відзначилися Бреннан Джонсон і Даніель Поденсе.

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