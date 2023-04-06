"Мы рады снова приветствовать Фрэнка на Стемфорд Бридж. Фрэнк – член Зала славы Премьер-лиги и легенда этого клуба. Мы продолжаем наш тщательный процесс поиска постоянного главного тренера, хотим предоставить клубу и нашим болельщикам четкий и стабильный план на оставшийся сезон.

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Хотим создать себе все шансы на успех, а Фрэнк обладает всеми необходимыми характеристиками и качествами, чтобы привести нас к финишу. В субботу у нас важная игра против Вулверхэмптона, а затем мы сосредоточимся на четвертьфинале Лиги чемпионов против Реала на следующей неделе. Челси полностью поддерживает Фрэнка и надеется получить максимум в следующих играх", – цитирует совладельцев сайт лондонцев.

Напомним, Лэмпард будет возглавлять команду до конца текущего сезона. Он уже тренировал Челси с июля 2019-го по январь 2021-го. Последним клубом легенды был Эвертон, откуда его уволили этой зимой.

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