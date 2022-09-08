– Обычно вы, если можете, то пытаетесь просматривать соперника со стадиона вживую, но сейчас такой возможности не было. Это проблема?

– Все должны понимать, что СК Днепр-1 играет в Украине, но против нас вынужден сыграть в Словакии. Мы приложили максимум усилий, чтобы подготовиться к матчу, сделали для этого все, что было в наших силах.

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– СК Днепр-1 провел не так много матчей, как АЗ этого сезона. Дает ли это преимущество АЗ?

– Да, мы знаем, что играли больше, чем СК Днепр-1, но если говорим о ближайшей игре, то никакого влияния этого не будет. Кто будет лучше готов, тот победит.

– С командой приехали игроки, которые были раньше в лазарете – Ванхеундзен и Базур. Они готовы играть?

– Они не прибыли туристами. Если мы берем футболистов, они могут выйти на поле.

– Они выйдут со старта?

– Скорее всего, нет. Один вообще только начинает тренироваться в общей группе, а другой провел 20 минут в прошлом матче. Им еще нужно время, чтобы набрать форму.

– Обычно вы заменяете основных игроков в последние 15-20 минут матча. Вы таким образом пытаетесь дать им возможность отдохнуть?

– Это не приоритет, ведь для нас главное побеждать. Наша команда голодна до побед, игроки находятся в очень хорошей форме, поэтому мы можем дать кому-то передышку, но только в том случае, если игра будет складываться в нашу пользу, – цитирует Янсена сайт днепрян .

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