"Мы знаем, что команда АЗ имеет большой опыт таких матчей. Мы знаем, что они практически каждый год играют в еврокубках. Мы знаем, что они любят позиционные атаки и держать мяч, имеют хороший атакующий потенциал. Завтра для нас будет тяжелая игра, потому что наша команда только формируется и не имеет такого опыта. Мы уважаем команду АЗ, но не боимся.

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По поводу того, как команда выдерживает такой плотный график... Надеюсь, завтра мы это увидим. У нас тоже есть настроение, тоже нужно побеждать и набирать очки. Поэтому я не сомневаюсь, что будет интересная игра.

То, что АЗ сыграл уже 11 матчей в этом сезоне, а СК Днепр-1 только 4 считается преимуществом для нидерландцев, но мы думаем по-другому.

Влияет ли война на футболистов команды? Все влияет. Это очень тяжело. Мы не дома, кто-то без семьи. Это очень тяжело", – сказал Городов на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок между СК Днепр-1 и АЗ состоится в четверг, 8 сентября, в словацком Кошице. Начало встречи в 22:00.

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