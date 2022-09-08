– Зазвичай ви, якщо маєте змогу, то намагаєтесь переглядати суперника зі стадіону вживу, але зараз такої можливості не було. Чи це є проблемою?

– Усі повинні розуміти, що СК Дніпро-1 грає в Україні, але проти нас вимушений зіграти в Словаччині. Ми доклали максимум зусиль, щоб підготуватися до матчу, зробили для цього усе, що було у наших силах.

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– СК Дніпро-1 провів не так багато матчів, як АЗ цього сезону. Чи дає це перевагу АЗ?

– Так, ми знаємо, що грали більше, ніж СК Дніпро-1, але якщо говоримо про найближчу гру, то тут жодного впливу цього не буде. Хто буде краще готовий, той і переможе.

– З командою приїхали гравці, які були раніше в лазареті – Ванхеундзен і Базур. Вони вже готові грати?

– Вони не прибули туристами. Якщо ми беремо футболістів, то вони можуть вийти на поле.

– Вони вийдуть зі старту?

– Скоріш за все, ні. Один взагалі тільки починає тренуватися в загальній групі, а інший провів 20 хвилин у минулому матчі. Їм ще потрібен час, щоб набрати форму.

– Зазвичай ви замінюєте основних гравців в останні 15-20 хвилин матчу. Ви таким чином намагаєтесь дати можливість їм відпочити?

– Це не пріоритет, адже для нас головне перемагати. Наша команда голодна до перемог, гравці перебувають у дуже хорошій формі, тому ми можемо дати комусь перепочинок, але тільки у тому разі, якщо гра буде складатися на нашу користь, – цитує Янсена сайт дніпрян.

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