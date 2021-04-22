Второлиговая Таврия Симферополь решила не спешить с назначением нового главного тренера, сообщает Meta-ratings.

Чернигов и Таврия-Симферополь остались без главных тренеров

По информации издания, после увольнения Олега Федорчука команду к очередному календарному матчу в Группе Б, будет готовить Эдуард Хавров, который возглавляет Энергию. Обе команды сейчас базируются в Новой Каховке.

Отмечается, что с новым главным тренером в Таврии Симферополь планируют определиться на следующей неделе. После 16-ти туров Таврия расположилась на 4-м месте турнирной таблицы, а Энергия занимает шестую строчку.

Україна втрачає найколоритніший футбольний клуб, або Що для команди добре, те для видовища – смерть