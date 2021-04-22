Друголігова Таврія Сімферополь вирішила не поспішати з призначенням нового головного тренера, повідомляє Meta-ratings.

Чернігів і Таврія-Сімферополь залишились без головних тренерів

За інформацією видання, після звільнення Олега Федорчука команду до чергового календарного матчу в Групі Б, готуватиме Едуард Хавров, який очолює Енергію. Обидві команди зараз базуються в Новій Каховці.

Зазначається, що з новим головним тренером у Таврії Сімферополь планують визначитися наступного тижня. Після 16-ти турів Таврія розташувалася на 4-му місці турнірної таблиці, а Енергія посідає шосту сходинку.

Україна втрачає найколоритніший футбольний клуб, або Що для команди добре, те для видовища – смерть