Сразу два коллектива Второй лиги решили указать на дверь наставникам.

Таврия-Симферополь и Олег Федорчук прекратили сотрудничество, сообщает Sport Arena. Коллектив под руководством специалиста провел лишь 6 матчей (2 победы и столько же ничьих и поражений).

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Также без главного тренера остался Чернигов. Руководство недовольно выступлениями коллектива весной, а потому указало на дверь Вадиму Постовому, сообщает Meta-ratings. Вечернее занятие состоится под наблюдением его помощника Михаила Ярошенко, а уже завтра команда узнает имя нового наставника.

Заметим, Чернигов располагается на 10 строчке группы А Второй лиги, опережая зону вылета лишь на 3 зачетных балла. Таврия-Симферополь держится на 4 месте группы Б, но к второй позиции, которая дает право квалификации в Первую лигу, отставание составляет 8 пунктов.

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