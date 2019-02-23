Сивасспор с Рыбалкой уступил Антальяспору

Состоялся матч 23 тура чемпионата Турции между Сивасспором и Антальяспором.

Чемпионат Турции, 23 тур

Сивасспор – Антальяспор – 1:2

Голы: Коне, 65 – Сангар, 36, Дукар (пен), 45+1

Рыбалка сравнил чемпионаты Украины и Турции

В 23 туре чемпионате Турции Сивасспор Рыбалки дома принимал Антальяспор. Украинец вышел на поле в стартовом составе своей команды, но не помог ей одержать победу. Хозяева дважды пропустили в первом тайме и забили на 65-й минуте, через 2 минуты после того, как Рыбалку заменили. Украинец получил посредственную оценку от статистического портала SofaScore – 6.6.

После этого поражения Сивасспор занимает 8 место и имеет в активе 31 зачетный пункт, Антальяспор благодаря победе обошел команду украинца на одно очко и находится на 7 строчке.