Рыбалка сравнил чемпионаты Украины и Турции

Хавбек Сивасспора Сергей Рыбалка рассказал о разнице между чемпионатами Украины и Турции.

"Можно ли Сивасспор сравнить с какой-то командой в Украине? Наверное, нет. Потому что в чемпионате Украины нет таких команд, которые бы играли так, как мы.

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Чемпионат Турции отличается от УПЛ. У нас большинство команд сидит в обороне, играют через длинный пас в атаку. Здесь более техничный футбол, больше действий на атаку. Думаю, что в чемпионате Украины Сивасспор вполне мог бы бороться за третье место.

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Приятно играть, когда много атак, а на трибунах много болельщиков – по 40-50 тысяч зрителей на трибунах. Атмосфера приятная и чемпионат Турции мне нравится", – цитирует Рыбалку "Команда №1".