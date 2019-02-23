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Рыбалка сравнил чемпионаты Украины и Турции

12:58 70 Читати українською
Рыбалка сравнил чемпионаты Украины и Турции
Сергей Рыбалка (справа) / фото: ФК Сивасспор

Хавбек Сивасспора Сергей Рыбалка рассказал о разнице между чемпионатами Украины и Турции.

"Можно ли Сивасспор сравнить с какой-то командой в Украине? Наверное, нет. Потому что в чемпионате Украины нет таких команд, которые бы играли так, как мы.

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Чемпионат Турции отличается от УПЛ. У нас большинство команд сидит в обороне, играют через длинный пас в атаку. Здесь более техничный футбол, больше действий на атаку. Думаю, что в чемпионате Украины Сивасспор вполне мог бы бороться за третье место.

"В Динамо я не видел себя, не хотелось оставаться", – Рыбалка признался, почему перешел в Сивасспор

Приятно играть, когда много атак, а на трибунах много болельщиков – по 40-50 тысяч зрителей на трибунах. Атмосфера приятная и чемпионат Турции мне нравится", – цитирует Рыбалку "Команда №1".

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Сергей Рыбалка Сергей Рыбалка Турция Сивасспор Сивасспор Украинцы за рубежом
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