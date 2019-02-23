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Сівасспор з Рибалкою поступився Антальяспору

15:54 24 Читать на русском
Сівасспор з Рибалкою поступився Антальяспору
Сергій Рибалка / Соцмережі

Відбувся матч 23 туру чемпіонату Туреччини між Сівасспором та Антальяспором.

Чемпіонат Туреччини, 23 тур

Сівасспор – Антальяспор – 1:2

Голи: Коне, 65 – Сангар, 36, Дукара (пен), 45+1

Рибалка порівняв чемпіонати України та Туреччини

У 23 турі чемпіонаті Туреччини Сівасспор Рибалки вдома приймав Антальяспор. Українець вийшов на поле у стартовому складі своєї команди, але не допоміг їй здобути перемогу. Господарі двічі пропустили у першому таймі та забили на 65-ій хвилині, через 2 хвилини після того, як Рибалку замінили. Українець отримав посередню оцінку від статистичного порталу SofaScore – 6.6.

Після цієї поразки Сівасспор посідає 8 місце та має в активі 31 заліковий пункт, Антальяспор завдяки перемозі обійшов команду українця на одне очко та перебуває на 7 сходинці.

Теги
Українці за кордоном Сергій Рибалка Сергій Рибалка Туреччина Сівасспор Сівасспор
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