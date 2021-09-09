Ницца и Марсель получили свои наказания за печально известный очный матч 3 тура Лиги 1.

Профессиональная футбольная лига Франции на официальном сайте опубликовала список дисциплинарных санкций по мотивам матча, который был прерван беспорядком фанатов хозяев.

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Ницца наказана 2 турнирными очками штрафа, из которых одно условно. Ближайшие 3 поединка "орлята" вынуждены провести при пустых трибунах. Среди них и встреча с Марселем, которая будет переиграна на нейтральном поле.

Провансальцы отделались индивидуальными наказаниями. Физиотерапевт команды Пабло Фернандес отстранен от футбольной деятельности до 30 июня 2022 года. Дисквалификации получили и игроки Марселя – защитник Альваро Гонсалес на 2 матча, а хавбек Димитри Пайе на один.

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