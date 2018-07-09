toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДОМАГОЙ ВИДА РОССИЯ - ХОРВАТИЯ Новости ЧМ 2018

Симен: Пикфорд доказывает критикам, что они были неправы

00:30 8 Читати українською
Симен: Пикфорд доказывает критикам, что они были неправы
Джордан Пикфорд / Фото: Sky Sports

Экс-голкипер сборной Англии Дэвид Симэн высоко оценил игру Джордана Пикфорда.

"Он выступает на одном из главных турниров в мире после некоторой критики и доказывает людям, что они были неправы.

Пикфорд: Критика не влияет на меня, только побуждает совершенствоваться

Часть критики в его адрес после гола в матче с Бельгией была несправедлива. Но парень правильно на нее отреагировал", – цитирует Симена Daily Mail.

ЧМ-2018 Швеция – Англия: у британцев появился топ-вратарь, Стерлинг не изменяет себе, а скандинавы разочаровывают

ЧМ 20181/2 финала

Хорватия - Англия: Среда 11 июля 2018

Хорватия
до матча
2
дн
:
20
час
:
14
мин
Англия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Хорватия - Англия Джордан Пикфорд Джордан Пикфорд Англия Англия Девид Симэн
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
17
час
:
44
мин
Флора
18:30
Хапоэль Беер-Шева
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук