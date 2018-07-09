Симен: Пикфорд доказывает критикам, что они были неправы

Экс-голкипер сборной Англии Дэвид Симэн высоко оценил игру Джордана Пикфорда.

"Он выступает на одном из главных турниров в мире после некоторой критики и доказывает людям, что они были неправы.

Пикфорд: Критика не влияет на меня, только побуждает совершенствоваться

Часть критики в его адрес после гола в матче с Бельгией была несправедлива. Но парень правильно на нее отреагировал", – цитирует Симена Daily Mail.

ЧМ-2018 Швеция – Англия: у британцев появился топ-вратарь, Стерлинг не изменяет себе, а скандинавы разочаровывают