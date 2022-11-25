Чемпионат мира-2022 уже подарил нам две невероятные сенсации. Возможно, на этот раз золотой кубок над головой поднимет команда, которой не было среди фаворитов?

Наверное, "чудеса" в современном футболе – явление редкое только для тех, кто привык наблюдать только за результатами на статистических порталах и видеообзорах. Футбольная глобализация и сверхбыстрый обмен опытом способствовали тому, что игра команд, которые на бумаге расположены на разных полюсах, выровнялась, а секретных ингредиентов вроде "тики-таки" Гвардиолы в период расцвета Барселоны и сборной Испании больше не существует.

Это уже начал подтверждать ЧМ-2022, и такие результаты позволяют немного пофантазировать, кто из середняков и аутсайдеров может очень эффектно закрыть рот скептикам и ценителям только тех матчей, где встречаются титаны мирового футбола. Футбол 24 вместе с HLIBNY DAR рассказывает о сборных, которых не назовешь фаворитами, но появление которых в плей-офф турнира может подарить много сюрпризов.

Вполне логично начать с Саудовской Аравии и Японии, которые деклассировали Аргентину и Германию. В составе саудитов играют исключительно представители внутреннего чемпионата (хотя после ЧМ в Катаре спрос на них будет еще тот), но Эрве Ренару удалось продемонстрировать, что время футбольных мастодонтов уже позади. Конечно, признак класса – это стабильность, но если победа над Аргентиной не вскружит голову команде Аравии, то в плей-офф мы увидим именно эту команду, и кто его знает, как далеко она сможет зайти.

Что касается Японии, то считать эту команду аутсайдером вообще нельзя. Внутренний чемпионат в стране, где восходит солнце, очень сильно вырос, хотя в составе хватает игроков, проявивших себя в сильнейших европейских лигах. С немцами не обошлось и без фарта, но фортуна никогда не проявляет симпатии к тем, кто не умеет пользоваться ее подарками. Амбиции ребят Мориясу точно выходят за пределы группы, и хочется верить, что победа над Бундестим – далеко не максимум японцев.

И пока на футбольном поле идут ожесточенные баталии, в Украине продолжается своя, еще более важная и принципиальная борьба. Ведь все мы защищаем нашу землю от оккупантов. Поэтому приближаем победу вместе с HLIBNY DAR в проекте "За победу Задонать!": 10 гривен из продажи каждой бутылки бренда будет отчисляться в фонд "Вернись живым". HLIBNY DAR – все решается на поле!





Хорошие шансы на успех имеют и Соединенные Штаты. Список исполнителей у янки на нехватку качества не страдает, рисунок игры – тоже. Уэльсу удалось спастись благодаря счастливому моменту и мастерству Бейла в исполнении пенальти, но вряд ли эта ничья ввела кого-то в заблуждение по поводу класса США. Иран не должен стать для этих ребят проблемой, а вот встреча с родителями футбола будет настоящим экзаменом на стойкость. Если Штаты больше не позволят досадным случайностям влиять на результат – их путь в турнире может зайти очень далеко.

Уругвай и Южная Корея тоже интересные команды, но очевидно, что в плей-офф попадет только одна из них. Роналду и Ко вполне логично метят на выход из первого места и пока похоже, что помешать им способно лишь безумное стечение неблагоприятных обстоятельств. Чемпионы Европы-2016, кроме класса, демонстрируют стабильность, и пошатнуть их – сверхзадача даже для стран из первой десятки рейтинга ФИФА. Уругвайцы более опытные, корейцы – сбалансированные. Что из этого будет большим козырем – вопрос открытый.

Ничего также не потеряно для Марокко и Канады. Игра Бельгии далека от убедительной, а Хорватия уже не та, что была на ЧМ-2018. Конечно, вряд ли из группы F смогут выйти обе эти команды, но одна из них точно может вырвать счастливый билет в раунд смерти. Определяющей здесь будет очная встреча, и есть все шансы на то, что этот матч будет богат голами и яркими моментами.

Как бы ни сложилась ситуация в дальнейшем, в плей-офф окажется несколько очень перспективных "темных лошадок", и хочется верить, что одной из них удастся не просто пощекотать нервы фаворитам, а войти в историю чемпионатов мира.