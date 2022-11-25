Чемпіонат світу-2022 вже подарував нам дві неймовірні сенсації. Можливо, цього разу золотий кубок над головою підійме команда, якої й близько не було серед фаворитів?

Напевно, "дива" у сучасному футболі – явище рідкісне лише для тих, хто звик спостерігати лише за результатами на статистичних порталах та відеооглядах. Футбольна глобалізація та надшвидкий обмін досвідом сприяли тому, що гра команд, які на папері розташовані на різних полюсах, вирівнялася, а секретних інгредієнтів на кшталт "тіки-таки" Гвардіоли у період розквіту Барселони та збірної Іспанії більше не існує.

Це вже почав підтверджувати ЧС-2022, і такі результати дозволяють трішки пофантазувати, хто з середняків та аутсайдерів може дуже ефектно закрити рот скептикам та поціновувачам лише тих матчів, в яких зустрічаються титани світового футболу. Футбол 24 разом з HLIBNY DAR розповідає про збірні, яких не назвеш фаворитами, але поява яких у плей-офф турніру може подарувати багато сюрпризів.

Цілком логічно розпочати з Саудівської Аравії та Японії, які декласували Аргентину та Німеччину. У складі саудитів грають виключно представники внутрішнього чемпіонату (хоча після ЧС в Катарі попит на них буде ще той), але Ерве Ренару вдалося продемонструвати, що час футбольних мастодонтів вже позаду. Ясна річ, ознака класу – це стабільність, але якщо перемога над Аргентиною не запаморочить голови команді Аравії, то в плей-офф ми побачимо саме цю команду, і хто його зна, як далеко вона зможе зайти.

Що стосується Японії, то вважати цю команду аутсайдером взагалі не можна. Внутрішній чемпіонат у країні, де сходить сонце, дуже сильно виріс, хоча у складі вистачає гравців, які проявили себе у найсильніших європейських лігах. З німцями не обійшлося й без фарту, але фортуна ніколи не проявляє прихильності до тих, хто не вміє користатися її подарунками. Амбіції хлопців Моріясу точно сягають за межі групи, і хочеться вірити, що перемога над Бундестім – далеко не максимум японців.

І поки на футбольному полі точаться запеклі баталії, в Україні триває своя, ще більш важлива та принципова боротьба. Адже всі ми захищаємо нашу землю від окупантів. Тож наближаємо перемогу разом із HLIBNY DAR в проєкті "За перемогу Задонать!": 10 гривень з продажу кожної пляшки бренду буде відраховуватись до фонду "Повернись живим". HLIBNY DAR – все вирішується на полі!





Гарні шанси на успіх мають і Сполучені Штати. Список виконавців в янкі на брак якості не страждає, малюнок гри – теж. Уельсу вдалося врятуватися завдяки щасливому моменту та майстерності Бейла у виконанні пенальті, але навряд чи ця нічия ввела когось в оману щодо класу США. Іран не має стати для цих хлопців проблемою, а от зустріч із батьками футболу буде справжнім екзаменом на міцність. Якщо Штати більше не дозволять прикрим випадковостям впливати на результат – їх шлях у турнірі може простягнутися дуже далеко.

Уругвай та Південна Корея – теж цікаві команди, але очевидно, що в плей-офф потрапить лише одна з них. Роналду та Ко цілком логічно мітять на вихід з першого місця і поки що виглядає, що на заваді їм здатен стати лише шалений збіг несприятливих обставин. Чемпіони Європи-2016, окрім класу, демонструють стабільність, тож похитнути їх – надзавдання навіть для країн з першої десятки рейтингу ФІФА. Уругвайці більш досвідчені, корейці – більш спраглі та виважені. Що з цього буде більшим козирем – питання відкрите.

Нічого також не втрачено для Марокко і Канади. Гра Бельгії далека від переконливої, а Хорватія вже не та, що була на ЧС-2018. Звісно, навряд чи з групи F зможуть вийти обидві ці команди, але одна з них точно може урвати щасливий білет до раунду смерті. Визначальною тут буде очна зустріч, і є всі шанси на те, що цей матч буде багатим на голи та яскраві моменти.

Як би не склалася ситуація надалі, в плей-офф опиниться кілька дуже перспективних "темних конячок", і хочеться вірити, що одній з них вдасться не просто полоскотати нерви фаворитам, а увійти в історію чемпіонатів світу.