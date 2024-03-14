"Почему в матче с Мехеленом остался на скамейке запасных? Думаю, одна из причин – результаты команды. Мы два матча не могли выиграть. Вторая причина – моя не совсем уверенная игра, не такая, какую ожидают. Третья – я не очень "свежий", скажем так. Общался с тренером, он спрашивал, почему так. Я ему честно ответил, что для меня это впервые за 14 лет, что зимой не было выходных.

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Мы очень рано с Динамо начали сезон, потом у меня не было выходных. И я еще со своей такой... Тут было 6 дней паузы. 4 дня была беговая работа, я старался ее делать – приехал на сборы, чувствовал себя классно, не пропустил зимой очень много. Начал неплохо первые 5-6 игр, и потом, знаете, как это бывает... не чувствую физической усталости, но это, наверное, волна за волной накатывается", – поделился Сидорчук в комментарии ТаТоТаке.

Отметим, что Сергей стал игроком Вестерло в сентябре прошлого года. В общем, Сидорчук провел 22 матча за бельгийскую команду, в которых отметился голом и ассистом.

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