"Чому в матчі з Мехеленом залишився на лаві запасних? Думаю, одна з причин – результати команди. Ми два матчі не могли виграти. Друга причина – моя не зовсім впевнена гра, не така, яку очікують. Третя – я не дуже "свіжий", скажімо так. Спілкувався з тренером, він запитував, чому так. Я йому чесно відповів, що для мене це вперше за 14 років, що взимку не було вихідних.

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Ми дуже рано з Динамо почали сезон, потім у мене не було вихідних. І я ще зі своєю такою… Тут було 6 днів паузи. 4 дні була бігова робота, я намагався її робити – приїхав на збори, почувався класно, не пропустив взимку дуже багато. Почав непогано перші 5-6 ігор, і потім, знаєте, як це буває… не відчуваю фізичної втоми, але це, напевно, хвиля за хвилею накочується", – поділився Сидорчук в коментарі ТаТоТаке.

Відзначимо, що Сергій став гравцем Вестерло у вересні минулого року. Загалом, Сидорчук провів 22 матчі за бельгійську команду, в яких відзначився голом та асистом.

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