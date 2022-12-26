Сидорчук назвал двух кандидатов для роли следующего капитана Динамо
15:33 - Читати українською
Хавбек и капитан Динамо Сергей Сидорчук выделил партнеров, которые могут подобрать повязку в будущем.
Лидер киевлян уверен, что молодежь команды потенциально готова к такой ответственности.
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"Кто может быть следующим капитаном Динамо? Считаю, что прежде всего это Николай Шапаренко и Илья Забарный. Они обладают всеми качествами для этого", – сказал Сидорчук в своем Instagram.
Напомним, сам хавбек носит капитанскую повязку Динамо с 2017 года. Сейчас Сидорчуку всего 31, поэтому молодым партнерам придется еще немного подождать.
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