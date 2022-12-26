Хавбек і капітан Динамо Сергій Сидорчук виділив партнерів, які можуть перебрати пов'язку у майбутньому.

Лідер киян переконаний, що молодь команди потенційно готова до такої відповідальності.

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"Хто може бути наступним капітаном Динамо? Вважаю, що насамперед це Микола Шапаренко та Ілля Забарний. Вони мають усі якості для цього", – сказав Сидорчук у своєму Instagram.

Нагадаємо, сам хавбек носить капітанську пов'язку Динамо з 2017 року. Зараз Сидорчуку лише 31, тому молодим партнерам доведеться ще трішки почекати.

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