Швейцарія поділила очки з Німеччиною у другому турі Ліги націй. Дивіться відео голів та огляд матчу Швейцарія – Німеччина на Футбол 24.

Команда Льова відразу захопила ініціативу і відкрила рахунок на 14 хвилині. Гюндоган з лінії карного майданчика поцілив точно у ближній кут воріт Зоммера.

Швейцарія розписала нічию з Німеччиною – грамотні корективи після України, блиск екс-конкурента Коно, слабка Бундестім

Збірна Німеччини не змогла розвинути свій успіх, за що поплатилася після перерви. Відмер без жодних перешкод розстріляв Лєно і оформив остаточні 1:1 – швейцарці реабілітувалися після поразки від України в першому турі.