Определилась дата рассмотрения апелляционной жалобы по техническому поражению сборной Украины в матче Лиги наций против Швейцарии.

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) рассмотрит дело 16 февраля 2021 года, сообщает официальный сайт УАФ.

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Заключительный поединок Лиги наций против Швейцарии так и не состоялся из-за решения местного врача – у сборной Украины было несколько случаев инфицирования COVID-19. За это 25 ноября "сине-желтым" присудили техническое поражение.

От решения CAS зависит место сборной Украины в следующем розыгрыше Лиги наций. Если техническое поражение не отменят, то команда Шевченко спустится в дивизион В.

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