Спортивний арбітражний суд м. Лозанни (CAS) розгляне справу 16 лютого 2021 року, повідомляє офіційний сайт УАФ.

"Перемоги над Іспанією і Швейцарією не були випадковими": Шевченко – про ЧС-2022, Лігу націй і унікальність Марадони

Завершальний поєдинок Ліги націй проти Швейцарії так і не відбувся через рішення місцевого лікаря – у збірній України було кілька випадків інфікування COVID-19. За це 25 листопада "синьо-жовтим" присудили технічну поразку.

Від рішення CAS залежить місце збірної України в наступному розіграші Ліги націй. Якщо технічну поразку не скасують, то команда Шевченка спуститься до дивізіону В.

"Хай тішаться сц*куни!": Лізі націй – бойкот, Швейцарії та УЄФА – ганьба, або Істерика після 0:3 для збірної України