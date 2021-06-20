Швейцария – Турция: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Евро-2020
Сборная Швейцарии в рамках 3-го тура Евро-2020 встретится с Турцией. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 3-го тура Евро-2020 Швейцария – Турция начнется в 22:00 по киевскому времени. Поединок пройдет в Баку на Олимпийском стадионе, телетрансляция доступна на ТК "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
Швейцария – Турция: анонс матча Евро-2020
Стартовые составы
Швейцария: Зоммер – Эльведи, Шер, Аканджи – Видмер, Фройлер, Джака, Цубер – Шакири – Сеферович, Эмболо
Запасные: Мвого, Кобель, Закария, Варгас, Соу, Фасснахт, Бенито, Мехмеди, Гавранович, Шер, Джюмерт
Турция: Чакыр – Челик, Демираль, Сьоюнджу, Мулдур – Айхан – Ундер, Туфан, Кахведжи, Чалханоглу – Йылмаз
Запасные: Гюнок, Байындыр, Йокушлу, Токёз, Караман, Языджи, Антальялы, Кабак, Унал, Р. Йылмаз, Кёкчу, Дервишоглу
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